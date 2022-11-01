Результаты тестирования батареек
Всего протестировано 260 элементов питания. Последнее обновление базы: 01.11.2022
Сейчас идёт наполнение и доработка сайта. Не судите строго. :)
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Отображаемые параметры
|№ теста
|№ теста
|Бренд, модель
|Размер
|Тип
|Химия
|Изг.
|Годен до
|Заявленная ёмкость
|Режим разряда 1
|Режим разряда 2
|Сред.ёмкость, мАч
|Сред.энергия, мВтч
|power
|Цена, руб
|Рейтинг
|Ёмкость, мАч
|Энергия, мВтч
|Разница, %
|Ёмкость, мАч
|Энергия, мВтч
|Разница, %