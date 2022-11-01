Результаты тестирования батареек

Всего протестировано 260 элементов питания. Последнее обновление базы: 01.11.2022

Сейчас идёт наполнение и доработка сайта. Не судите строго. :)

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Ёмкость, мАч Энергия, мВтч Разница, % Ёмкость, мАч Энергия, мВтч Разница, %